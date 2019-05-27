سفارة سويسرا بالقاهرة تهنئ الزمالك على الفوز بـ الكونفدرالية

هنأت السفارة السويسرية في القاهرة نادي الزمالك المصري على فوزه ببطولة إفريقيا "الكونفدرالية".



وفي بيان لها، قالت سفارة سويسرا في القاهرة نهنئ نادي الزمالك الرياضي بمصر والمدرب السويسري كريستيان جروس على الفوز بكأس البطولة الكونفدرالية الافريقية في 26 مايو 2019. .



وقالت ان جروس هو المدرب السويسري الثاني الذي يرفع كأس البطولة الأفريقية بعد ميشيل ديكاستيل في 2007 مع النادي الصفاقسي التونسي.



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