ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفارة سويسرا بالقاهرة تهنئ الزمالك على الفوز بـ الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:41 م
صدى البلد
محمد مجدي
هنأت السفارة السويسرية في القاهرة نادي الزمالك المصري على فوزه ببطولة إفريقيا "الكونفدرالية".

وفي بيان لها، قالت سفارة سويسرا في القاهرة نهنئ نادي الزمالك الرياضي بمصر والمدرب السويسري كريستيان جروس على الفوز بكأس البطولة الكونفدرالية الافريقية في 26 مايو 2019. .

وقالت ان جروس هو المدرب السويسري الثاني الذي يرفع كأس البطولة الأفريقية بعد ميشيل ديكاستيل في 2007 مع النادي الصفاقسي التونسي.

.

ترشيحاتنا

حصريا.. الدوري المصري رقميا على "Watch iT" لمدة 4 سنوات

سنقتلك إن لم يصمت والدك.. القصة الكاملة لـ طعن ابنة شقيق زكي مبارك وعلاقة أردوغان بالجريمة

علي جمعة: 11 كلمة أوصى الرسول بها عند سماع أذان المغرب

عبدالله السعيد يحسم الجدل حول انتقاله للزمالك ويوجه رسالة لإدارة بيراميدز

الحزن يدفع الملكة إليزابيث لكسر البروتوكول

هانى أبوريدة ورئيس CAF يتفقدان استاد القاهرة.. صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير