البدرى ولا بن شرقى.. أحمد عيد عبد الملك يستفز جماهير الأهلي بـ رسالة مثيرة

استفز أحمد عيد لاعب نادي الزمالك السابق جماهير الأهلي برسالة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب عيد: "العظمة بقى في السوبر يا ترى هنلاعب مين البدري ولا بن شرقي ويا تري انت هتشجع مين أيوة انت" في إشارة منه إلى أن الزمالك ينتظر الفائز من مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكي يواجهه في السوبر الإفريقي هذا العام.



وخسر الأهلي بطولة إفريقيا في آخر عامين على التوالي أمام الوداد بهدف سجله بن شرقي والآخر أمام الترجي 3 / صفر منهم هدف لـ أنيس البدري.

