مصر للطيران تلغي رحلات الخرطوم غدا بسبب أحداث السودان

صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه نظرا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 و MS 855 المقرر إقلاعهما غدا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.



وأشارت المصادر إلى أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، يتابع تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أى جديد في هذا الشأن.



وتهيب شركة مصر للطيران بـ عملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران الـ call Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.