حسام موافي يروي قصة مؤثرة عن ملك فقد أصبعه

روى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، قصة مؤثرة عن ملك فقد أصبعه.



قال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك ملكا كان لديه مستشار يذهب معه فى أوقات الصيد".



وتابع حسام موافي: "الملك أصيب بحادثة وفقد أصبعه، فالمستشار قال له (خير) فسجنه الملك وعندما ذهب له فى السجن قال له خير، وبعد ذلك ذهب الملك ليصطاد وحده فأخذه مجموعة من الناس وقالوا له (هنحرقك ونقدمك للإله)".



وكشف حسام موافي أن الملك نجى من هؤلاء الناس لأنه مصاب فى إصبعه، وبعد ذلك ذهب الملك لـ المستشار المسجون ليعرف منه "لماذا قال خير فى وقت قطع إصبعه أو وقت سجنه" فقال: لقد نجوت بسبب قطع إصبعك وأنا نجوت بسبب سجني لأنى لو ذهب مع لكنت أنا الضحية".