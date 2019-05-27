رئيس جامعة الأزهر يتفقد قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى باب الشعرية

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، قسم جراحة القلب والصدر الجديد بمستشفى سيد جلال الجامعي، بحضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب.



وتفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق العمل داخل قسم جراحة القلب والصدر الجديد الذى تم تأسيسه عن طريق بعض الرجال من أهل الخير وبالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت نحو 40 مليون جنيه تقريبا.



واستمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من الدكتور الحسينى جميل المشرف على تأسيس القسم الجديد ، الذي يشتمل على 25 سريرا، بجانب ثمانية أسرّة خاصة بوحدة الرعاية المركزة، وعدد غرفتي عمليات مزودتين بعدد 2 كبسولة بمشتملاتها وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية في مجال جراحات القلب والصدر، وبما يضاهى أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى أوروبا وأمريكا.



الدكتور المحرصاوي أشاد بذلك الإنجاز الضخم، والذى يُعد إضافة حقيقية لمنظومة الخدمات الصحية المتميزة بمستشفيات جامعة الأزهر، التي تعمل في ضوء توجيهات ودعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تقديم خدمة طبية مجانية وفقًا لأحدث النظم الصحية لملايين المرضى من شتى محافظات الجمهورية، بما تضمه من كوادر بشرية مميزة على مستوى عالمي وإمكانيات طبية متقدمة في مختلف التخصصات.



جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة، من الكليات المتميزة، والحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويتبعها مستشفى الحسين الجامعى وسيد جلال، وهما من المستشفيات الجامعية الرائدة التى تقدم خدمات طبية متميزة في مختلف تخصصات الطب لجميع المترددين عليها بالمجان.