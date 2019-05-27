ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى باب الشعرية

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:39 م
صدى البلد
محمد شحتة
زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، قسم جراحة القلب والصدر الجديد بمستشفى سيد جلال الجامعي، بحضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب.

وتفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق العمل داخل قسم جراحة القلب والصدر الجديد الذى تم تأسيسه عن طريق بعض الرجال من أهل الخير وبالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت نحو 40 مليون جنيه تقريبا.

واستمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من الدكتور الحسينى جميل المشرف على تأسيس القسم الجديد ، الذي يشتمل على 25 سريرا، بجانب ثمانية أسرّة خاصة بوحدة الرعاية المركزة، وعدد غرفتي عمليات مزودتين بعدد 2 كبسولة بمشتملاتها وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية في مجال جراحات القلب والصدر، وبما يضاهى أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى أوروبا وأمريكا.

الدكتور المحرصاوي أشاد بذلك الإنجاز الضخم، والذى يُعد إضافة حقيقية لمنظومة الخدمات الصحية المتميزة بمستشفيات جامعة الأزهر، التي تعمل في ضوء توجيهات ودعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تقديم خدمة طبية مجانية وفقًا لأحدث النظم الصحية لملايين المرضى من شتى محافظات الجمهورية، بما تضمه من كوادر بشرية مميزة على مستوى عالمي وإمكانيات طبية متقدمة في مختلف التخصصات.

جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة، من الكليات المتميزة، والحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويتبعها مستشفى الحسين الجامعى وسيد جلال، وهما من المستشفيات الجامعية الرائدة التى تقدم خدمات طبية متميزة في مختلف تخصصات الطب لجميع المترددين عليها بالمجان.

ترشيحاتنا

بـ إطلالة مثيرة وجريئة سارة سلامة تتحدى خروجها من الماراثون الرمضاني ..صور

أول تعليق لـ فرج عامر على استكمال الدوري بدون الدوليين

يمنع العطش فترة الصيام.. مشروب طبيعى احرص على تناوله فى السحور

رسميا .. تأجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى الممتاز

مسألة شكلية.. صحيفة سعودية توضح سبب دعوة أمير قطر لحضور قمة مكة

بعد تأجيل مباراته ضد المقاولون العرب .. الاهلى يتصدر تويتر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير