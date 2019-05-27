96.5 مليار جنيه ضرائب الحكومة على «الكيف» خلال العام المالي المقبل

رفعت الحكومة مستهدافاتها من الحصيلة الضريبية المقررة علي سلع المزاج والترفيه خلال العام المالي الجديد المقرر بدايته أول يوليو 2019 لـ 69.54 مليار جنيه بعد إن كانت 60.3 مليار مستهدف تحصيلها خلال العام المالي الجاري.



شملت "سلع الكيف" وفقا لتقرير حكومي اطلع "صدي البلد" عليه، الشاي والكحوليات والمشروبات الروحية ومنتجات التبغ المحلية والمستوردة وإتاوات القمار وضرائب الملاهي.



وتستهدف بيانات الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل تحصيل ضرائب بقيمة 856.616 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 86.31 مليار جنيه عما هو مقدر بموازنة العام المالي الجاري والمحددة بـ770,3 مليار جنيه.



كشف التقرير عن أن الحكومة سترفع الضرائب على البيرة غير الكحولية المحلية لتصل لـ1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد بعد أن كانت الحصيلة المقدرة منها 881 مليون جنيه فقط بموازنة العام المالي الجاري وبزيادة تبلغ 419 مليون جنيه.



بالإضافة للمشروبات الكحولية ونبيذ العنب وعصيره الطازج والمشروبات الروحية المحلية الأخري لتبلغ 65.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 9 مليارات جنيه عما هو مقدر بموازنة العام المالي الجاري، مع تثبيت مستهدف الحصيلة المقدرة علي البيرة الكحولية المحلية عند 150 مليون جنيه كما هو محدد في موازنة العام المالي الجاري.



وخفض التقرير من الضرائب المقدرة علي منتجات التبغ والسجائر لـ 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بعد أن كانت 1.621 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بفارق 321 مليون جنيه، وكذلك الضرائب علي الملاهي من 291 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجديد بعد أن كانت 413 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.



ورفعت الحكومة من مستهدفاتها علي إتاوات القمار خلال العام المالي المقبل لربع مليار جنيه "250 مليون" بعد أن كانت 138 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 122 مليون جنيه.