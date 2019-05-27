تحرير 24 محضر نظافة وإشغال طريق في القناطر الخيرية

شنت شرطة المرافق بالقليوبية بالتنسيق مع مركز شرطة القناطر الخيرية حملة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بالمدينة.



أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق عام وتحرير 12 محضر نظافة عامة وإزالة 29 بائعا متجولا وإزالة 19 وصلات كهربائية وإزالة 2 غرزة شاي وتم رفع حوالي 2 طن متراكمات مخالفات.



شارك في الحملة مختار شداد نائب رئيس المجلس والعميد وليد شنن قائد شرطة المرافق بالقليوبية والنقيب عنتر محروس قائد شرطة المرافق بالقناطر الخيرية والرائد ناصر بدوي مركز شرطة القناطر الخيرية ومحمد فؤاد عبادى رئيس قسم الإشغالات بالمجلس والأجهزة المعاونة.