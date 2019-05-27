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فن

أبرزهم محمد رمضان.. خيرية البشلاوي: هؤلاء النجوم أكبر الخاسرين في دراما رمضان

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:44 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكدت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي أن دراما رمضان هذا العام كانت مليئة بالخسائر.

وقالت في تصريح خاص: "رغم أن النجوم حصلوا على أجور بالملايين لكن الصناعة تراجعت خطوة للوراء هذا العام والسبب في ذلك يرجع إلى ضعف النص الدرامي بشكل عام، فالنصوص الدرامية الضعيفة أثرت على معظم الأعمال الدرامية".

وأضافت: "من أبرز النجوم الذين تراجعوا خطوة للوراء هذا العام مي عز الدين ومحمد رمضان وغادة عبد الرازق وحسن الرداد، فأعمالهم لم تكن على المستوى الجيد من كل النواحي".

وتابعت: "رغم أن ياسمين عبد العزيز غيرت جلدها لكنها لم تقدم أفضل ما لديها وأدائها به تراجع كبير".

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