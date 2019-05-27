أحمد عمر هاشم: عدم إيقاظ الأبناء لصلاة الفجر إثم على الوالدين.. فيديو

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرحمة بالابن والشفقة لا تكون على حساب الدين، بل من يحب أبناءه يحب أن يجعلهم قريبين من الله، وأن يكون الله راضيًا عنه، مشددًا على أن ترك الابن نائمًا فيه كسل وخمول، بينما حال استيقظ لصلاة الفجر يكون أقرب إلى الله.



وأكد "هاشم"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأم التي لا تيقظ أبناءها لصلاة الفجر؛ لكونه يستيقظ مبكرًا للذهاب للمدرسة تكون آثمة.



وتابع: أن إيقاظ الإنسان لأهله لأداء العبادات واجب، فالإنسان لا يقبل أن يعيش أبناءه وزوجته في كسل وخمول، والرسول – صلى الله عليه وسلم- كان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله، وشد مئزره".