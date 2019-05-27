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حوادث

ضبط 6 عاطلين يمارسون أعمال السمسرة والبلطجة في شبرا الخيمة

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:08 م
ضبط 6 عاطلين يمارسون
ضبط 6 عاطلين يمارسون أعمال السمسرة والبلطجة
إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 6 عاطلين يمارسون أعمال السمسرة والبلطجة على الوحدات المرورية ويجمعون أموال من المواطنين والسائقين في الشوراع بدون وجه حق فى شبرا الخيمة وأحيل المتهمون إلى النيابة التى تولت التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد القيام بحملة مرورية استهدفت مدينة شبرا الخيمة

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد حسن مكاوي رئيس وحدة مرور شبرا عن القبض على " م .ص .ع " 39 سنة والسابق اتهامه في 3 قضايا أموال عامة ومخدرات وآداب أثناء تواجده بوحدة مرور شبرا الخيمة وقيامه بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية نظير مبالغ مالية وضبط بحوزته مبلغ مالي وعقد بيع سيارة وإيصال سحب ورخصة تسيير وشهادة مخالفات و5 صور لبطاقات رقم قومي وورق فحص سيارة و4 عقود بيع سيارة و2 توكيل.

وتم ضبط 5 عاطلين، وهم " ج .ع " 31 سنة و" ع .م. ا " 27 سنة و" ع .م .ع " 32 سنة و" ع .ع " 32 سنة و"س .م" 28 سنة وشهرته "مصلحة" لقيامهم بفرض الإتاورات والبلطجة وأعمال السيطرة في بعض شوارع شبرا الخيمة.

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