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ليلى عز العرب: كان نفسي أشتغل "سواق ميكروباص".. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:44 م
ليلى عز العرب
ليلى عز العرب
هاني حسين
قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن فترة عملها داخل البنوك كانت قريبة من عملها كـ ممثلة، لأن العمل في مجال البنوك والتمثيل يتطلب التفرغ الكامل.

وأضافت " عز العرب" في حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،:" أحب قيمة العمل مهما كانت نوعية العمل الذي أمارسه".

وتابعت:" كان نفسي أشتغل سائق ميكروباص، وهذه تجربة رائعة كنت أتمنى خوضها، لأنني أحب فكرة التواصل مع الناس في الشارع".

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