المهندسين تنظم حفل إفطارها برعاية المهندس هاني ضاحي بـ الهيئة الهندسية

نظمت نقابة المهندسين مساء اليوم حفل إفطارها السنوي وذلك بـ "دار الهيئة الهندسية" بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية النقابة وذلك تحت رعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.



وكان على رأس الحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندس والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة والمهندس محمود حجازي وكيل النقابة وعدد أخر من أعضاء المكتب.



جدير بالذكر أن حفل الإفطار أقيم بدار الهيئة الهندسية بمدينة نصر.