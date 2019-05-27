الحلقة الـ 22 من كلبش .. أمير كرارة يعرض مليون دولار لتأمين حياة ابنه ووالدته



وتدور أحداث المسلسل، تقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة، الكثير من التطورات حيث ظهر حسن رجل من الرجال المتعاونين مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شمال سيناء، والمقرر أن يتعاون مع سليم الأنصارى "أمير كرارة".وتحدث أكرم صفوان هاتفيًا مع "سارة هارون" سوزان نجم الدين، وأكد لها أنه يعمل على تهدئة الوضع بعد استشهاد الضابط حسام، كما أبلغها أنه سمع بحقل البترول الجديد حقل "نور"، ووعدها أن الحكومة المصرية "مش هتلحق تتهنى بيه".وذهب سليم الأنصارى إلى أكرم صفوان، ليعرب عن أسفه لما بدر منه فى حق صفوان عقب استشهاد زوج أخته حسام عمر الشناوى، وبدأ فى الحديث معه عن التعاون معه بشكل أوسع، وينفذ كل أوامره، فى مقابل مليون دولار لتأمين حياة أبنه مالك ووالدته هالة فاخر.