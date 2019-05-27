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فن

رامي عبدالرازق: محمد رمضان وعلي ربيع ومصطفى خاطر «خاسرون» هذا العام

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:50 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكد الناقد الفني رامي عبد الرازق أن هناك نجوما تراجعوا خطوة للوراء هذا العام.

وقال في تصريح خاص: "إذا تحدثنا عن الكوميديا سنجد ثلاث نجوم عادوا للخلف وهم مصطفى خاطر فما قدمه هذا العام يعد ضعيفًا مقارنة بما قدمه الأعوام السابقة، كما اعتبر علي ربيع من النجوم الذين تراجعوا خطوة للخلف هذا العام".

وأضاف: أن "ما قدمته مي عز الدين هذا العام لا يمكن تصنيفه كمسلسل، فهو عمل ضعيف من كافة النواحي أما محمد رمضان فلديه رغبة في تقديم مسلسل يناسب كل الطبقات لذلك نجده يجري في كل النواحي ولكن هذا الأمر جعله يتراجع خطوة للوراء".

وتابع: "رغم أن ياسر جلال من وجهة نظري نجم موهوب وبدأ مشواره الفني منذ سنوات طويلة إلا أن إصراره على تقديم البطل الذي لا يقهر وقادر على مواجهة كل شئ يجعله غير قادر على التجديد من نفسه، فهو لديه إصرار على حصر نفسه بمنطقة واحدة".

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