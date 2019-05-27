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ديني

المفتي: مجالات تجديد الخطاب الديني ليست قاصرة على التعليم الشرعي فقط

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:42 م
د. شوقي علام مفتي
د. شوقي علام مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه ينبغي اللجوء لأهل الاختصاص في كل تخصص، فعندما تختل منظومة الاختصاص يحدث خلل شديد، فالسؤال في الفتوى لدى غير المختص يحدث عنه خلل شديد.

وأضاف "علام"، خلال لقائه ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، لتوضيح المعنى بتجديد الخطاب الديني أن القرآن الكريم قالها في صراحة ووضوح: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ"، وتجديد الخطاب الديني مجالاته ليست قاصرة على التعليم الشرعي فقط، وإنما لجميع مجالات الحياة.

وتابع: ينبغي أن يسند كل أمر من أمور تجديد الخطاب لأهل الاختصاص كل في مجاله حتى تستقيم هذه المنظومة وتؤتي ثمارها.

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