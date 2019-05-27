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أصل الحكاية

مصريان جديدان في الدوري الإنجليزي.. حكاية صعود نادي ومستثمر ولاعب

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:58 م
أستون فيلا - أحمد
أستون فيلا - أحمد المحمدي - نجيب ساويرس
أحمد سالم
يعود مجددا إلى الدوري الإنجليزي قادما من الشامبيونشيب، اللاعب المصري أحمد المحمدي ظهير فريق أستون فيلا الإنجليزي المملوك لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس.

وكان رجل الأعمال المصري أعلن الاستثمار في نادي أستون فيلا العريق بإنجلترا بالتعاون مع شريكه الأمريكي ويس إديني في 20 يوليو 2018.

وكان ساويرس متواجدا في مدرجات ملعب الويمبلي خلال المباراة الحاسمة التي جمعت أستون فيلا، بفريق ديربي كاونتي وانتهت بفوز الأول بهدفين لهدف لتعلن عن عودة الإسم اللامع للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعتبر البطولة الأقوى عالميا على مستوى الدوريات المحلية.

بهذا الصعود سينضم المحمدي إلى المصريين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب وسط الآرسنال الناشطين في ملاعب الإنجليز.

وتحفل مسيرة المحمدي بذكريات رائعة في بلاد الإنجليز، حيث كانت بدايته في عام 2010 مع فريق سندرلاند بعد تألقه مع المنتخب المصري، قادما من نادي إنبي، في إعارة لموسم واحد مقابل نصف مليون جنيه استرليني لصالح النادي المصري، وحصل المحمدي على القميص رقم 27.

لعب المحمدي مع سندرلاند 3 مواسم بواقع 61 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا، ثم انتقل إلى نادي هال سيتي الذي تألق معه في 5 مواسم شارك خلالها في 217 مباراة، سجل فيها 6 أهداف.

منذ موسم 2017 انتقل المحمدي إلى أستون فيلا وخاض معه 51 مباراة سجل خلالها هدفين، ثم صعد معه للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

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