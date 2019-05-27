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ديني

ليلة القدر .. كيف تحييها وتنال أجرها دون سهر ومشقة

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:49 م
ليلة القدر
ليلة القدر
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن أقل مدة لإحياء ليلة القدر أن يُصلى المُسلم العشاء والفجر في جماعة.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد» أن قيام رمضان ليس المقصود به قيام جميع ليله، وإنما قيام يسير من الليل، كمطلق التهجد وصلاة التراويح، مستشهدًا بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ».

ونصح عضو مجمع البحوث الإسلامية، لإحياء ليلة القدر بالإكثار من صلاة التهجد وقراءة القرآن، والذكر، والعبادة والاستغفار والدعاء، والاعتكاف وإخراج الصدقات.

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