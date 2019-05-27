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رياضة

أمم أفريقيا لنا.. أول تعليق من أحمد المحمدى بعد العودة لـ البريميرليج

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:53 م
صدى البلد
القسم الرياضي
عبر أحمد المحمدي الظهير الأيمن لمنتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي عن سعادته بعد صعود فريقه لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 3 سنوات.

وقال المحمدي بعد مباراة فريقه أمام ديربي كاونتي في تصريحات صحفية: "اكتسبت خبرة كبيرة في اللعب في الدوري الممتاز ومع مصر، كنت أعلم أن هذه المباراة تحتاج إلى أعصاب هادئة ومن يحافظ على هدوء أعصابه سيكون في أوج تركيزه، لقد لعبنا مباراة جيدة وبنينا طريقة الهجوم بدءًا من الأطراف، لقد جهزنا أنفسنا لمباراة صعبة أمام مدرب كبير، لقد رأينا جميعًا كيف عادوا بالنتيجة أمام ليدز، لكن خبراتنا مكنتنا من الحفاظ على النتيجة عندما سجلوا هدفًا."

يذكر أن المحمدي قاد فريقه استون فيلا للفوز على حساب نظيره ديربي كاونتي في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، وقام بصناعة الهدف الأول لفريقه.

وعند سؤاله عن بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر القادم، قال المحمدي: " موسمي مع النادي انتهى، والآن تركيزي منصب على بطولة كأس الأمم والتي ستكون على أرضنا، الجميع يتوقع لنا تحقيق البطولة، لدينا طاقم تدريبي ولاعبون على أعلى مستوى، وسنحظى بدعم الجمهور كما اعتادوا دعمنا، لقد كان موسمًا طويلًا لكن جهازنا الفني سيساعدنا على مرحلة العودة والاستشفاء حتى نكون مستعدين."

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بدءًا من 21 يونيو حتى 19 يوليو ، ويقع الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

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