ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

قضية قديمة جديدة.. مفتي الجمهورية يوضح معنى تجديد الخطاب الديني.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:56 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تجديد الخطاب الديني، يعني إيصال الدين لكافة أفراد المجتمع بوسائل عصرهم بحيث يفهم الحكم الشرعي فهمًا صحيحًا لائقًا للشريعة الإسلامية.

وأضاف "علام"، خلال لقائه ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الاثنين، أن هناك جزءا من الأحكام ثابت ومستقر، لكن يحتاج أن نصل به إلى الآخرين بوسائل عصرنا، وهناك نوع متغير يختلف من زمان لآخر ومن مكان لمكان ومن شخص لآخر، ومن حال لحال، وهو ما يطلق عليه أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والشخص.

وتابع، أن تجديد الخطاب الديني كمصطلح قضية قديمة جديدة، مستدلًا على ذلك بقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-، أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، فمصطلح التجديد هو قديم قدم الرسالة المحمدية، ومأمور به شرعًا في كل وقت.

ترشيحاتنا

العقاب 3 أنواع.. شيخ الأزهر يوضح الضوابط الشرعية لضرب الزوجة الناشز

أول رد فعل لـ رامز جلال عقب نجاة ضحية برنامجه من الغرق

وفد قطري يزور إسرائيل

حسام موافى يكشف 4 أسباب وراء ظهور دم فى البول.. فيديو

شمل المواقع .. الأعلى للإعلام يحظر نشر برنامج بسمة وهبة من كل الوسائل الإعلامية

أول تعليق لـ فرج عامر على استكمال الدوري بدون الدوليين

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير