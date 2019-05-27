قضية قديمة جديدة.. مفتي الجمهورية يوضح معنى تجديد الخطاب الديني.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تجديد الخطاب الديني، يعني إيصال الدين لكافة أفراد المجتمع بوسائل عصرهم بحيث يفهم الحكم الشرعي فهمًا صحيحًا لائقًا للشريعة الإسلامية.



وأضاف "علام"، خلال لقائه ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الاثنين، أن هناك جزءا من الأحكام ثابت ومستقر، لكن يحتاج أن نصل به إلى الآخرين بوسائل عصرنا، وهناك نوع متغير يختلف من زمان لآخر ومن مكان لمكان ومن شخص لآخر، ومن حال لحال، وهو ما يطلق عليه أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والشخص.



وتابع، أن تجديد الخطاب الديني كمصطلح قضية قديمة جديدة، مستدلًا على ذلك بقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-، أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، فمصطلح التجديد هو قديم قدم الرسالة المحمدية، ومأمور به شرعًا في كل وقت.