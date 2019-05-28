البحث العلمي: مسابقة تصميم أفضل شعار لاحتضان ودعم المبتكرين

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولأول مرة عن مسابقة غير تقليدية لاختيار "تصميم أفضل شعار" لمجموعة من برامجها، وتُقدم الأكاديمية مجموعة من البرامج التى تهدف إلى احتضان ودعم المبتكرين من كافة اطياف المجتمع من طلاب الجامعات وأفراد المجتمع المحلى والشركات التكنولوجية الناشئة؛ إضافة إلى إنشاء مكتب متكامل للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمخترعين وهو مكتب براءات الاختراع المصرى كما تُطلق أكاديمية الوايبو بهدف رفع الوعى بمجال الملكية الفكرية.





وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن المسابقة خرجت من الأكاديمية بشكل جديد بهدف زيادة الوعي لدى الباحثين التي تعريفهم بكيفية المشاركة والإطلاع إلى الإبداع، متمنيا أن يتوجه الجميع للمشاركة من الأساتذة بالجامعات والطلاب وأعضاء الشركات البحثية.



وأضاف صقر أن المسابقة تتضمن اختيار افضل شعارات لخمس أفراد بحيث يكون من إبداعهم الشخصي ومبتكر وجديد، ويكون التصميم هادف للتسويق والترويج حول الفكرة ومن ثم التنازل عنه للأكاديمية، ليكون لها حق النشر والتسويق، مؤكدا أنه سيتم نشر أسماء أصحاب الفكرة للحفاظ على حقوقهم.



واستعرضت الأكاديمية خطوات للتسجيل وملء استمارة التقدم اعتبارًا من اليوم من خلال الرابط http://forms.asrt.sci.eg/bestDesign/ في موعد أقصاه 27 يونيو 2019، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد، ثم يتم إجراء عملية التصنيف الأولي طبقًا للبرنامج المقدم له الشعار تمهيدًا لإجراء عملية التقييم لها، حيث سيتم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة علمية متخصصة لتحديد الشعارات المتميزة التي تم قبولها تمهيدًا لعرضها على رئيس الأكاديمية ثم نصل للمرحلة النهائية من إعلان النتائج وتوزيع الجوائز وسيحظي الفائز الأول عن كل شعار علي جائزة مالية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي قدرها 20 ألف جنيه.