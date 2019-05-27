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رياضة

الخماسي الحديث يتوج ببرونزية الزوجي المختلط بكأس العالم في التشيك للكبار

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:22 م
صدى البلد
أ ش أ
توج الزوجي المختلط المصري المكون من سلمي أيمن ومهند طارق بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي اختتمت اليوم بالتشيك.

وجاء الفريق المصري في المركز الثالث برصيد ١٤٦١ نقطة خلف الزوجي البريطاني الذي حصد الذهبية برصيد ١٤٨٦ نقطة، والزوجي الألماني الذي فاز بالفضية برصيد ١٤٧٠ نقطة.

جدير بالذكر أن مصر شاركت في منافسات الزوجي المختلط بكأس العالم للكبار بفريق تحت ٢١ سنة.

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