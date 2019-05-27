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أخبار العالم

رئيس الإمارات يتلقي دعوة من خادم الحرمين الشريفين

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:10 م
رئيس الإمارات الشيخ
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أ ش أ
تلقى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الاثنين، تتضمن دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة المقرر انعقادها في مكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والمستجدات على الساحة الخليجية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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