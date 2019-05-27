الترجي يطالب CAF برفع إنذارات جهاد جريشة عن 3 لاعبين قبل نهائي أفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الاثنين تقديمه طلبا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإلغاء الإنذار الثاني بحق ثلاثة من لاعبيه قبل مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقررة أمام الوداد الرياضي المغربي يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس.



وأفاد الترجي في بيان له أنه وجه خطابا رسميا إلى كاف يطالبه فيه بإلغاء الإنذارات التي رفعها الحكم المصري جهاد جريشة في وجه المدافع شمس الدين الذوادي ولاعب خط الوسط غيلان الشعلالي والحارس معز بن شريفة في مباراة الذهاب بالرباط.



ومن المفترض ألا يخوض اللاعبون الثلاثة المباراة بسبب عقوبة الإنذار الثاني.



وطالب فريق الوداد المغربي أيضا في وقت سابق في خطاب إلى الكاف بإلغاء الإنذار الثاني بحق لاعبه أشرف داري حتى يتسنى له المشاركة في لقاء الإياب بتونس.



وسيفتقد الفريق المغربي لقائده إبراهيم النقاش لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب التي انتهت بتعادل الفريقين 1 / 1.