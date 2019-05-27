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فن

محمد رمضان يصدم حلا شيحة في الحلقة 22 من زلزال .. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:15 م
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال الكثير من التطورات وجاء فيها لقاء زلزال " محمد رمضان " بـ محمود حجازي زوج حبيبته الاولى أمل "هنادي مهنا " وذهبت أمل فى زيارة لأحد جيرانها فى المستشفى وحدث صدام بين زلزال ومحمود حجازى بسبب أمل.. كما علمت امل انها حامل فى شهرها الأول وشهد الخبر فرحة عائلة محمود حجازى بقوة من أجل الورث.

كما ذهبت والدة صافية " حلا شيحة " لزلزال وطلبت منه أن يصد صافية لكي يتوقف حبها له ويفعل ذلك ولكن تعترف صافية بحبها لزلزال وسط صدمة كبيرة منه.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي.

تدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.


https://www.youtube.com/watch?v=kVKoXbt2vKY

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