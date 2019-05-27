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وفري فلوسك.. كريم منزلى لتفتيح البشرة في أسبوع

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:01 م
صدى البلد
ريهام قدري
هناك العديد من الماسكات التي تغني عن كريمات التفتيح التي ستكون نسبة فعاليتها أسرع من الكريمات وقدمت خبيرة التجميل مريم موسي طريقة تصنيع كريم طبيعي فعال لتفتيح البشرة يمكن صناعته منزليا بمكونات بسيطة هى في متناول كل من يرغب في خوض تجارب التحضير المنزلي لكريمات البشرة الطبيعية الآمنة.

1- مكونات الخلطة وطريقتها:
- ملعقتان صغيرتان من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقتان من الحليب السائل.
- 3 قطرات من عصير الليمون.

2- طريقة التحضير:
- يوضع الدقيق والكركم فى وعاء مناسب ويتم مزجهما جافين جيدًا حتى يختلطوا تمامًا.
- يضاف الحليب والليمون الى الدقيق والكركم ويتم تقليبهم جيداحتى يتكون قوام متجانس ومتماسك وطري.
- يضاف القليل من الحليب اذا كان الخليط لازال قويًا حتى يصبح لينًا.
- الآن أصبح الكريم جاهزًا لوضعه على البشرة والعنق، كما يمكنك استخدامه على الجسم أو فى أى مكان بحاجة إلى التفتيح.

3- طريقة الاستخدام:
- يترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.
- يمكنك رش البشرة بماء الورد لإنعاش البشرة بعد غسل الخليط.

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