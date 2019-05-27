مصر منمتش .. أحمد موسى يهنئ الزمالك على فوزه بـ الكونفدرالية.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، نادي الزمالك بفوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019، بعد الفوز على منافسه نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في نهائي البطولة الذي أقيم على ستاد برج العرب.



وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ألف مبروك لنادي الزمالك ومبروك لمصر".



وأضاف: "الزمالك كان يمثل مصر بالأمس وتحية واجبة لجمهور الزمالك العريق الذي ملء الاستاد".



وتابع: "الاحتفالات كانت مستمرة للساعات الاولي من الصباح ومصر منمتش بعد فوز الزمالك في نهائي الكونفدرالية".



وأكمل: "المباراة كانت صعبة والفريق المغربي كان صعبا ويمتلك مهارات وإمكانيات على أعلى مستوى"، مضيفا: "جنش هو الحارس رقم واحد في مصر وربنا يكرمه".