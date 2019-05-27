ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصر منمتش .. أحمد موسى يهنئ الزمالك على فوزه بـ الكونفدرالية.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:13 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى، نادي الزمالك بفوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019، بعد الفوز على منافسه نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في نهائي البطولة الذي أقيم على ستاد برج العرب.

وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ألف مبروك لنادي الزمالك ومبروك لمصر".

وأضاف: "الزمالك كان يمثل مصر بالأمس وتحية واجبة لجمهور الزمالك العريق الذي ملء الاستاد".

وتابع: "الاحتفالات كانت مستمرة للساعات الاولي من الصباح ومصر منمتش بعد فوز الزمالك في نهائي الكونفدرالية".

وأكمل: "المباراة كانت صعبة والفريق المغربي كان صعبا ويمتلك مهارات وإمكانيات على أعلى مستوى"، مضيفا: "جنش هو الحارس رقم واحد في مصر وربنا يكرمه".

ترشيحاتنا

هانى أبوريدة ورئيس CAF يتفقدان استاد القاهرة.. صور

لأول مرة .. رامز جلال يعتذر لجمهوره .. فيديو

حسام موافي يحذر من خطورة زيادة نسبة الكرياتين فى الدم .. فيديو

الحزن يدفع الملكة إليزابيث لكسر البروتوكول

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

مقترح قيد الدراسة.. اتحاد الكرة: حل وحيد ينهي بطولة الدوري قبل الأمم الأفريقية..فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير