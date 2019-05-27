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تعليم

عميد نوعية طنطا: التصدي لحالات الغش لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:10 م
صدى البلد
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قال الدكتور السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية بطنطا إن الامتحانات تسير بانتظام وهدوء وانضباط منذ بدايتها، ولم يتم رصد أي ظواهر سلبية تؤثر على سيرها أو معوقات فى اللجان بشكل عام.

وأضاف "مزروع" تراجع حالات الغش نتيجة لتعدد نماذج الامتحانات والالتزام بالقواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الجامعة التي من شأنها التصدي لحالات الغش بشكل حاسم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الاثنين التي تفقد خلالها سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا حرص إدارة الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب علي ضرورة توفير التأمين اللازم للجان واتخاذ التدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد أستاذ المادة باللجان للرد علي استفسارات الطلاب.

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