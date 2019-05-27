مصرع شخص صدمه توك توك بإحدى قرى الدقهلية

لقى شخص مصرعه صدمه توك توك له بإحدى قرى منية النصر بمحافظة الدقهلية أثناء عبوره الطريق.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالى قرية الجديدة بمصرع شخص صدمه توك توك له أمام الوحدة المحلية.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين مصرع علي عبد ابو المعاطي ٦٠ عاما من برمبال الجديدة على الطريق الزراعي أمام الوحدة بالجديدة صدمه توك توك له.



وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منية النصر وتم التحفظ على التوك توك وتسليمه للشرطة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جاري إجراء تصريح الدفن.