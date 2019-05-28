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اقتصاد

التخطيط: نعمل على إشراك الشباب وذوي الاحتياجات في برامج التنمية المستدامة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:01 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن الوزارة تعمل علي إعداد وإشراك الشباب في العمل الوطني لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ودعم استمرار برامج التوعوية للشباب وخاصةً الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، علي مستوي المحافظات.

أضافت في تصريحات لها، أن تلك الإجراءات تؤكد دور الدولة باعتبارها أحد ركائز عملية التنمية الشاملة والمستدامة، لتمكين الشباب، حيث تمثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزء رئيسي من قوة العمل.

وذكرت أن برامج تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تعد إحدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة.

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