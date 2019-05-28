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أخبار العالم

قضية فساد.. محكمة رومانية تصدر حكما بسجن زعيم الحزب الحاكم 42 شهرا

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أصدرت محكمة رومانية الاثنين حكما بالسجن 42 شهرا بحق ليفيو دراجني زعيم حزب الديمقراطيين الإشتراكي الحاكم في رومانيا بتهمة الفساد.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن زعيم الحزب الحاكم اتهم في العام الماضي بمساعدة موظفتين على الحصول على مرتبات من الهيئة العامة للرعاية الأسرية دون ممارسة العمل بها بشكل فعلي.

وأضافت الشبكة أن السيدتين اعترفتا بالحصول على المرتبات رغم أنهما تعملان بالحزب الحاكم.

على صعيد متصل، خرج المئات من المواطنين في رومانيا الى شوارع العاصمة بوخارست، احتفالا بالحكم على زعيم الحزب الحاكم الذي يتعرض لاتهامات على نطاق واسع بسبب اخفاقه في القضاء على الفساد بين المسئولين في الحكومة الرومانية.

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