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رياضة

بعد إهانة نيجيريا.. قطر تخسر أمام أوكرانيا في كأس العالم للشباب وتقترب من توديع البطولة

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:45 م
صدى البلد
القسم الرياضي
خسر المنتخب القطري أمام نظيره الأوكراني بهدف نظيف، في ثاني جولات بطولة كأس العالم للشباب والمقامة حاليًا في بولندا.

سجل دنيس بوبوف هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 59، ليقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز الثاني له في المجموعة، وملحقًا الخسارة الثانية للمنتخب القطري.

يذكر أن المنتخب القطري تلقى خسارة مذلة أمام المنتخب النيجيري في أولى جولات البطولة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الأمريكي على نظيره النيجيري بهدفين نظيفين، ليحقق أولى انتصاراته في البطولة بعد الخسارة الجولة الماضية أمام أوكرانيا.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الأوكراني للنقطة السادسة، ليتأهل عن هذه المجموعة للدور الثاني، بينما توقف رصيد منتخب قطر عند صفر من النقاط متذيلًا المجموعة.

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