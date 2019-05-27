اللي ياما عمل مصايب وبلاوي.. الولد الشقي يمازح طارق الشناوي بعد مقلب رامز في الشلال

استمر الفنان رامز جلال في الاعتذار للناقد السينمائي طارق الشناوي بعد انقلاب القارب به وتعرضه للخطر في حلقة اليوم من برنامج رامز في الشلال.



وكتب رامز عبر صفحته على "تويتر":"الناقد اللى حط على الكل واللى ياما عمل مصايب وبلاوي".



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال، خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.



