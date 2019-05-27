أحمد موسى: طارق حامد مقاتل ووتد في منتصف الملعب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى؛ إنه في غاية السعادة لفوز النادي الزمالك المصري ببطولة الكونفدرالية؛ موضحا أن أغلى ما في الفوز هو أنه جاء بعد عناء بضربات الترجيح.



وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن لاعب الزمالك طارق حامد يمثل وتدا في منتصف الملعب؛ يلعب بروح قتالية ومسئولية كبيرة؛ مرددا: « لاعب زي ما بيقولوا كده أنت راجل نزفت وأصريت تكمل المباراة؛ بتأكل النجيلة أكل عشان خاطر فريقك».



وشبه موسى؛ اللاعب الزملكاوي عبد الله جمعة بمارسيلو لاعب نادي ريال مدريد؛ مستنكرا عدم وجوده في تشكيل المنتخب هو وأخيه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي.