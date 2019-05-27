ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: طارق حامد مقاتل ووتد في منتصف الملعب.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:48 م
طارق حامد
طارق حامد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إنه في غاية السعادة لفوز النادي الزمالك المصري ببطولة الكونفدرالية؛ موضحا أن أغلى ما في الفوز هو أنه جاء بعد عناء بضربات الترجيح.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن لاعب الزمالك طارق حامد يمثل وتدا في منتصف الملعب؛ يلعب بروح قتالية ومسئولية كبيرة؛ مرددا: « لاعب زي ما بيقولوا كده أنت راجل نزفت وأصريت تكمل المباراة؛ بتأكل النجيلة أكل عشان خاطر فريقك».

وشبه موسى؛ اللاعب الزملكاوي عبد الله جمعة بمارسيلو لاعب نادي ريال مدريد؛ مستنكرا عدم وجوده في تشكيل المنتخب هو وأخيه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي.

ترشيحاتنا

ثنائي جديد من الأهلي ينضم إلى مستشفى التتش

أول رد فعل لـ رامز جلال عقب نجاة ضحية برنامجه من الغرق

ردا على الحساب الفلكي .. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر وغرة شهر شوال

اللي ياما عمل مصايب وبلاوي.. الولد الشقي يمازح طارق الشناوي بعد مقلب رامز في الشلال

تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون .. الأحمر يشتعل غضبا والذئاب مع قرار الجبلاية

الاكتناز القهري.. 3 مبادرات للتخلص من كراكيب البيوت المصرية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة