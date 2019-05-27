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أخبار العالم

رئيس مالاوى بيتر موثاريكا يفوز بفترة رئاسية جديدة

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:44 م
رئيس مالاوى بيتر
رئيس مالاوى بيتر موثاريكا
أ ش أ
أعلنت لجنة الانتخابات في مالاوي اليوم فوز الرئيس بيتر موثاريكا بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على 38 في المائة من أصوات الناخبين.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن مرشح المعارضة لازاروس تشاويرا حصل على المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد الأسبوع الماضي بحصوله على 35 في المائة من أصوات الناخبين.

وأضاف الراديو أن نائب الرئيس ساولوس تشيما حصل على المركز الثالث بحصوله على 20 في المائة من الأصوات ، فيما حصل أربعة من المرشحين على ما يقارب 6 في المائة على وجه الإجمال من أصوات الناخبين.

وأشارت لجنة الانتخابات الى أن 1ر5 مليون ناخب شاركوا في هذه الانتخابات التي جرت في الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري يمثلون 74 في المائة من الناخبين المسجلين في قوائم الانتخابات.

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