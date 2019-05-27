أمريكي يواجه السجن 20 عاما لتركه مياه وطعاما لمهاجرين في الصحراء

يواجه ناشط أمريكي عقوبة السجن لـ 20 عاما، بسبب تركه المياه والطعام في الصحراء للمهاجرين.



وذكر موقع "تراث ثيوري" الأمريكي أن الأستاذ الجامعي والعامل في المجال الخيري، سكوت أرين، اعتقل من قبل قوات الحدود ووجهت له تهما تتعلق بالتآمر لمساعدة ونقل أغراب، موضحا أن هذه التهم تبلغ الأحكام فيها أكثر من 20 عاما.



واعتقل أرين بعد ساعات من انتقاد قوات حرس الحدود لمنظمته التي تحمل اسم "لا مزيد من الموت"، بسبب الجهود التي تقوم بها المنظمة لترك طعام ومياه في الصحراء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود تجاه الولايات المتحدة.



ونشرت منظمة "لا مزيد من الموت" العام الماضي تقريرا أظهرت أن قوات حرس الحدود دمرت أكثر من 3856 جالون من المياه لمنع المهاجرين من الاستفادة منها على مقربة من الحدود.

