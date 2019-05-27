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ياريت نبطل مجاملات.. رسالة نارية من أحمد موسى لـ اتحاد الكرة

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:07 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن هناك أزمة في تواجه الرياضة المصرية بسبب تأجيل المباريات؛ موضحا أن ما يحدث من اتحاد الكرة غير موجود بأي دولة في العالم.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أنه لابد أن يقف اتحاد كرة القدم في المنتصف بين كل الفرق ولا يفرق بين الأندية؛ منوها إلى أن الجميع يشعر بما يفعله الاتحاد من المجاملات.

وأكد موسى؛ أن كل المشكلات التي تواجه الرياضة وغضب الجماهير بسبب مجاملات اتحاد الكرة؛ مطالبا الاتحاد باتخاذ القرارات التي تصب في صالح مصر والمنتخب الوطني.

وردد موسى: «ياريت نبطل مجاملات لا أهلي ولا زمالك ولا غيره خلو الأولوية لمصر والمنتخب، والنادي الأهلي يشعر أن هناك مجاملات!».

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