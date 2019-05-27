ثروت سلامة يكتب.. عشان الصورة تطلع حلوة

جرب تاخد أهل بيتك وتروح زيارة لأخوك مثلا وتباتوا عنده ليلة أو ليلتين وشوف الفرق بين إحساسك ووضعك وأنت عند أخوك

وإحساسك ووضعك وأنت فى بيتك.. دى بقا غربة برضة بس متغلفة بغلاف اسمه العلاقات الأخوية أو الأسرية

إنما بيتك أنت أيا كان وضعه ولو عبارة عن غرفة أو غرفتين فأكيد إحساسك مختلف

هو ده الوطن حتى لو كان عشة إيجار ومش تمليك كمان

تحس وأنت ماشى فى بلدك أن كل حاجة فيها ملكك مطمن محدش هاسألك عن الإقامة ولا جواز السفر بتاعك

ولا خايف من حد مستنيك ورا السلك الشائك ولا مضطر تركب مركب تترمى منها وسط البحر أنت وولادك

ومش عارف تتصرف وحياتهم وحياتك دايما مهددة

الكلام ده ميستاهلش سخريتك ولا تهكمك لما تقراه واسأل أى واحد هاتلاقيه جنبك أو ساكن فى شارعك أو منطقتك

اضطر يعيش هنا بعيد عن وطنه عشان لقى النعمة اللى اتحرم منها وانت منعم فيها ومش عاجبك للأسف

اسأله وهو يقولك عن الإحساس ده

صعب جدا إن حد مش مصرى يحس بنعمة مصر أكتر من المصرى اللى مولود ومتربى وعايش فيها

ناس كتير حوالينا رفضوا يتحملوا واجباتهم تجاه أوطانهم والآخر خسروا نفسهم قبل ما يخسروا أوطانهم

عشان مضحوش زينا ولا رضيوا يشربوا الدوا المر لأجل يقوم الوطن بينا كلنا أقوى مما كان

الوطن زى اى منظومة عمل جماعى زى فريق كورة كل واحد له دور معروف وملتزم بيه

ومينفعش حارس المرمى يقف ورا الجول ولا ينفع المدرب يلعب جوه الملعب

لو كل واحد مننا ادى دوره بس المكلف بيه من غير ما يسيب شغله عاشن يتفرغ لنقد اللى حواليه

كلنا هاننجح باذن الله

مفيش حد عاقل ينحاز لأى شىء يتعارض ضد امن ومصلحة بلده بلده اللى فيه بيته وارضه واسرته

الحياد ده لما تكون شاهد فى قضية فى محكمة او حكم لماتش كورة

مينفعش نرجع للعنصرية فى نقد الشعب ونقول ان البلد بلد الغلابة

طب ازاى ننكر دور عنصر من عناصر الشعب المصرى اللى دورهم كبير لمجرد الحقد عليهم لأى سبب

الاغنياء فى مصر برضه زى كل فئات الشعب ليهم دور فى تطوير البلد

فهم رجال الاعمال واصحاب المشاريع والمصانع والشركات اللى مشغلين غلابة زى وزيك كتير

والمشاريع الكبيرة اللى اتبنت بالتبرعات برضه ليهم دور كبير فيها

مفيش حد نقدر ننكر دوره فى النهوض بمصر لا غنى ولا فقير ولا مسلم ولا قبطى وووو

كلنا شركاء فى الزرع والحصاد باذن الله

هو مين عنده وطن اسمه مصر وميتحسدش وميحاولوش يوقعوا بين فئاته وطبقاته اللى كلهم

عبارة عن تروس بتشغل بعض عشان العجلة تمشى والحياة تبقى افضل واجمل باذن الله

دعم بلدم ومتسيبهاش لحد مستكترها عليك وعليا وعلينا كلنا

بلدنا بتتغير بينا ولينا والاجمل لو نتغير كلنا معاها

عشان الصورة تكمل وتطلع حلوة .