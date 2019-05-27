25 رحلة جوية تغادر مطار القاهرة لنقل 5 آلاف معتمر للأراضي المقدسة

يشهد مطار القاهرة الدولي، غدا الثلاثاء، إقلاع 25 رحلة دولية إلى مطاري جدة والمدينة وذلك لنقل أكثر من 5 آلاف معتمر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.



وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المقرر تسيير 11 رحلة من مبنى الركاب 2 وذلك على متن رحلات الخطوط السعودية بواقع 9 رحلات إلى مطار جدة و رحلتين إلى مطار المدينة.



وأضافت المصادر، أن مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة من المقرر أن يشهد تسيير 14 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران بواقع 8 رحلات إلى مطار جدة، و6 إلى مطار المدينة.



يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددت وزارة السياحة للعام الجاري ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقي الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.



وأعلنت شركة مصر للطيران، عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.

