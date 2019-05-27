تدريبات تأهيلية لـ أحمد الشيخ في جيم الأهلي

أدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، مساء اليوم، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.



ويخضع الشيخ إلى برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.



كان الجهاز الفني قد أكّد جاهزية الشيخ للمشاركة في مران الفريق في غضون أسبوع بعد تعافيه بشكل نهائي من آثار الكدمة التي تعرض لها.



