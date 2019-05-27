ثنائي جديد من الأهلي ينضم إلى مستشفى التتش

خاض يوسف علاء وصلاح أحمد، ثنائي فريق الشباب بالنادي الأهلي، اليوم، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأول بالنادي الذي أقيم على ملعب التتش.



ويعاني يوسف (كابتن فريق الشباب) من إصابة في العضلة الخلفية فيما اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية لينضما لمستشفي استاد التتش.



وخاض ثنائي الشباب تدريبات تأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

