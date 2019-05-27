بدل الحدوتة 3 الحلقة 22 .. دنيا سمير غانم تحاول الهروب

أذيعت الحلقة ٢٢ من مسلسل بدل الحدوتة ٣ منذ قليل، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم دنيا سمير غانم وشيماء سيف، حيث تعد تلك الحلقة الأولى من القصة الثالثة للعمل.



الحلقة بدأت من خلال أسرة قررت الإقامة في منطقة منعزلة عن العالم الخارجي، إلا أن الأب والأم يتعرضون لحادث في الطريق يسفر عن وفاتهم، ويقوم بعض العاملين معهم في المنزل بتولي رعاية طفلتهم ( دنيا سمير غانم).



وبعد مرور سنوات تكبر تلك الطفلة وتقرر الخروج من المنزل للبحث عن أفراد أسرتها إلا أن المربية الخاص بها ( سلوى محمد علي) تقوم بمنعها قبل هروبها خوفا عليها مما ستواجهه في العالم الخارجي.