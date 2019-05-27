الداخلية يفرض التعادل السلبي على المصري في الشوط الأول

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية التعادل السلبي أمام ضيفه المصري البورسعيدي مع نهاية الشوط الأول، من المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الجيش بالسويس، في إطار مباريات الأسبوع الـ34 من الدوري الممتاز.



ويسعى المصرى إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه فى حصد المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة وخاصة وأنه فى حال فوزه سيقترب بنسبة كبيرة منه نتيجة اتساع الفارق بينه وبين المقاولون العرب إلى 5 نقاط كاملة من الحلم الأفريقى الذى يراود البورسعيدية.



ونجح إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى فى إقامة أفضل إعداد ممكن لمواجهة اليوم وطالب اللاعبين بضرورة الفوز محذرا من التفريط فى نقاط المباراة من أجل ضمان حصد المركز الرابع والتواجد فى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.



وفى المقابل استقر الجهاز الفنى للداخلية بقيادة ضياء عبدالصمد على تجربة عدد كبير من اللاعبين فى لقاء الليلة خاصة بعدما فقد الفريق فرصة بقاء فى الدورى وتأكد هبوطه إلى دورى القسم الثانى.