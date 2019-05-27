ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الداخلية يفرض التعادل السلبي على المصري في الشوط الأول

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:13 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية
محمد رشاد
فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية التعادل السلبي أمام ضيفه المصري البورسعيدي مع نهاية الشوط الأول، من المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الجيش بالسويس، في إطار مباريات الأسبوع الـ34 من الدوري الممتاز.

ويسعى المصرى إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه فى حصد المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة وخاصة وأنه فى حال فوزه سيقترب بنسبة كبيرة منه نتيجة اتساع الفارق بينه وبين المقاولون العرب إلى 5 نقاط كاملة من الحلم الأفريقى الذى يراود البورسعيدية.

ونجح إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى فى إقامة أفضل إعداد ممكن لمواجهة اليوم وطالب اللاعبين بضرورة الفوز محذرا من التفريط فى نقاط المباراة من أجل ضمان حصد المركز الرابع والتواجد فى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وفى المقابل استقر الجهاز الفنى للداخلية بقيادة ضياء عبدالصمد على تجربة عدد كبير من اللاعبين فى لقاء الليلة خاصة بعدما فقد الفريق فرصة بقاء فى الدورى وتأكد هبوطه إلى دورى القسم الثانى.

ترشيحاتنا

بسبب قرار رحيل جروس.. جماهير الزمالك تجتاح تويتر

50 يوما إجازة من المباريات.. صدى البلد ينشر تفاصيل الخطة البديلة لـ الأهلي بعد تأجيل مباراة المقاولون

رامي عبدالرازق: محمد رمضان وعلي ربيع ومصطفى خاطر «خاسرون» هذا العام

بعد تهديد الأهلي بالانسحاب..اتحاد الكرة يعلن موعد حسم مؤجلات الدوري

مصادر ليبية: قوات الجيش الوطني تقترب من وسط العاصمة طرابلس

محافظات تتجاوز 40 درجة غدا.. ارتفاع جديد في الحرارة

ads

عبدالله السعيد يحسم الجدل حول انتقاله للزمالك ويوجه رسالة لإدارة بيراميدز

قرار عاجل من مرتضى منصور تجاه لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

البدرى ولا بن شرقى.. أحمد عيد عبد الملك يستفز جماهير الأهلي بـ رسالة مثيرة

حصريا.. الدوري المصري رقميا على "Watch iT" لمدة 4 سنوات

رسميًا.. الاتحاد المغربي يشكو حكم نهائي الكونفيدرالية إلى كاف

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون .. الأحمر يشتعل غضبا والذئاب مع قرار الجبلاية

بسبب قرار رحيل جروس.. جماهير الزمالك تجتاح تويتر

50 يوما إجازة من المباريات.. صدى البلد ينشر تفاصيل الخطة البديلة لـ الأهلي بعد تأجيل مباراة المقاولون

الأزمة تشتعل .. الزمالك يرفض مواجهة الإنتاج الحربي بسبب الأهلي

خاص لـ صدى البلد.. مذيع إسباني: زيدان لا يريد التعاقد مع محمد صلاح وراموس يرحل إلى الصين

بعد تعرضه لنزيف في مباراة نهضة بركان.. الزمالك يكشف حجم إصابة طارق حامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة