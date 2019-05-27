ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ارتفاع حقوق الملكية لبنك عودة لـ6.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:24 م
بنك عودة
بنك عودة
محمد يحيي
أعلن بنك عودة - مصر وصول إجمالي حقوق الملكية للبنك لـ 6.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي.

وقال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك،في تصريحات له اليوم إن حجم الأرباح سجلت 1.3 مليون جنيه والودائع 59 مليار جنيه القروض وصلت إلى 32 مليار جنيه.

وذكر أن البنك يسعي للانتشار الجغرافي علي مستوي المحافظات ويفتتح البنك 9 فروع جديدة خلال العام الحالي، للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء بما يتماشى مع جهود البنك المركزي المصري في تدعيم برنامج الشمول المالي و يساهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن البنك يسعي حاليا الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لإتمام صفقة الاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر، الذي يعمل من خلال 17 فرع بمصر.

ترشيحاتنا

حصريا.. الدوري المصري رقميا على "Watch iT" لمدة 4 سنوات

أجري أقل منه.. بيومي فؤاد يكشف سبب تهافت المنتجين عليه وعلاقته بـ حسن حسني

50 يوما إجازة من المباريات.. صدى البلد ينشر تفاصيل الخطة البديلة لـ الأهلي بعد تأجيل مباراة المقاولون

موجز الرياضة.. صلاح يحصل على جائزة جديدة.. الزمالك يرفض مواجهة الإنتاج بسبب الأهلي.. الأحمر يهدد بالانسحاب.. عمرو جمال ومارسيلو قنابل موقوتة في القلعة الحمراء

مصرع شخص صدمه توك توك بإحدى قرى الدقهلية

علي جمعة: 11 كلمة أوصى الرسول بها عند سماع أذان المغرب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة