ارتفاع حقوق الملكية لبنك عودة لـ6.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي

أعلن بنك عودة - مصر وصول إجمالي حقوق الملكية للبنك لـ 6.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي.



وقال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك،في تصريحات له اليوم إن حجم الأرباح سجلت 1.3 مليون جنيه والودائع 59 مليار جنيه القروض وصلت إلى 32 مليار جنيه.



وذكر أن البنك يسعي للانتشار الجغرافي علي مستوي المحافظات ويفتتح البنك 9 فروع جديدة خلال العام الحالي، للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء بما يتماشى مع جهود البنك المركزي المصري في تدعيم برنامج الشمول المالي و يساهم في توفير فرص عمل للشباب.



وأشار إلى أن البنك يسعي حاليا الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لإتمام صفقة الاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر، الذي يعمل من خلال 17 فرع بمصر.

