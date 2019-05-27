صانع ألعاب الجونة يتعرض لإصابة قوية في مواجهة الإسماعيلي

تعرض إسلام عبد النعيم صانع ألعاب فريق الجونة لإصابة بالغة فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تقام أمام منافسه الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ34.



جاءت الإصابة في الدقيقة 29 عندما دخل اللاعب في مراوغة مع أحد مدافعي الإسماعيلي، فالتوت قدمه بطريقة غريبة وسقط ارضا دون ان يتدخل أحد لاعبي الدراويش.



وخرج اللاعب منقولا وبدت على وجهه علامات الألم الشديد، والحزن بسبب عدم استكمال المباراة.

