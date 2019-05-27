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أخبار العالم

ترامب يعرب عن دعمه لـ نتنياهو في تكوين ائتلاف حاكم بـ أقرب وقت

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:09 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تتمكن إسرائيل من تكوين ائتلاف حاكم في أقرب وقت ، مشيرا إلى دعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب ، في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين خلال زيارته لليابان ،" آمل أن تتمكن إسرائيل من تشكيل ائتلاف حتى نتمكن أنا ونتنياهو من جعل التحالف بين أمريكا وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى ، هناك الكثير للقيام به".

وأعيد انتخاب نتنياهو الشهر الماضي لولاية خامسة رئيسا للوزراء ، ويسعى إلى تشكيل حكومة ، بينما يواجه اتهامات فساد محتملة ، إضافة إلى وجود خلافات بين الأحزاب اليمينية التي يعتمد عليها ائتلافه.

وتواترت أنباء بأن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قرر حل نفسه في تصويت أولي؛ حيث وافق الكنيست بشكل مبدئي ، اليوم الاثنين، على اقتراح بحل نفسه، فيما وصلت جهود نتنياهو على صعيد تشكيل حكومة إلى طريق مسدود.

ولكن من المرجح أن يجري تصويت نهائي في هذا الشأن يوم الأربعاء المقبل، وإذا لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة بحلول الموعد النهائي ستجري إسرائيل انتخابات عامة ثانية في العام نفسه، وهو أمر غير مسبوق.

ويتمتع ترامب ونتنياهو بعلاقة سياسية قوية ، وكان ترامب قد هنأ نتنياهو على فوزه في الانتخابات، متحدثا عن احتمالات تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

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