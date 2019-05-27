شوط أول سلبي بين إنبي والنجوم الهابط رسميا من الدوري الممتاز

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي والنجوم بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الممتاز.



وتأكد هبوط فريق النجوم إلى دوري القسم الثاني، بينما يحاول نادي إنبي في تحسين وضعيته في جدول الدوري.



ويحتل إنبي المركز التاسع قبل انتهاء هذه المباراة في جدول الدوري برصيد 39 نقطة.





