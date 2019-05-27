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ديني

مواقيت صلاة العيد في المحافظات والمدن .. تعرف عليها

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:13 م
مواقيت صلاة العيد
مواقيت صلاة العيد في المحافظات
عبد الرحمن محمد
ينشر "صدى البلد" مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك، في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم أداء الصلاة في القاهرة والجيزة في تمام الساعة 5:19، وفي الإسكندرية 5:21، ولمعرفة توقيت كل محافظة، يمكن الرجوع لبيان المواقيت المرفق.

وتوقع الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يكون شهر رمضان ٢٩ يوما، مشيرا إلى أنه فلكيا ينتهي الشهر الفضيل يوم الاثنين الموافق ٣ يونيو المقبل.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا، يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو.

أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية تكون دقيقة ولا تخطئ في حساب بداية ونهاية الشهور الهجرية، مشيرا إلى أن القول الفصل يرجع في النهاية إلى دار الإفتاء، لتعلن ما تراه في الرؤية.

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