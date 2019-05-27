مجدي البحيري: رأيت الموت بعيني.. وأكمل تصوير أبو جبل غدا

قال الفنان مجدي البحيري إنه رأى الموت بعينيه، عقب سقوطه مغشيا عليه ظهر أمس الأحد، أثناء تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل".



وأضاف: كنت في لوكيشن التصوير لمدة 16 ساعة تقريبا، وفجأة لم أشعر بنفسي إلا وأنا في المستشفى والأطباء يقولون أنهم يشكون في اصابتي بشلل نصفي في الوجه ويطلبون عمل مجموعة من الفحوصات والاشعة ليتأكدوا.



وأشار مجدي إلى انه قضى ليلة من أسوأ ليالي حياته في المستشفى وهو نائم على سريره خائف من نتيجة الأشعة وما قد تسفر عنه، مؤكدا أنه سيعود غدا الثلاثاء لاستكمال تصوير مشاهده الأخيرة في المسلسل.



وتوجه البحيري بالشكر لكل من سأل عنه وهو في المستشفى، طالبا من الجمهور الدعاء له في هذه الايام المباركة بالشفاء.



يذكر أن مجدي البحيري يشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل" مع الفنانين مصطفى شعبان، محمد دياب، محمد علي رزق، نجلاء بدر، ومحمود البزاوي، وهو من إنتاج تامر مرسي، إخراج احمد صالح.