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ديني

الشرائع السماوية ترفض استهداف الأبرياء.. إدانة الأزهر للتفجير الإرهابي في الموصل

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:32 م
تفجيرات العراق -
تفجيرات العراق - صورة أرشيفية
محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف بشدة، التفجير الإرهابى الذى استهدف سوقًا فى مدينة الموصل بالعراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ويؤكد الأزهر أن مرتكبي هذه الأعمال الأزهابية تجردوا من إنسانيتهم ولم يراعوا حرمة الدماء ولا الشهر الفضيل، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الشرائع السماوية والضمائر السوية والإسلام منها براء.

والأزهر إذ يدين هذا العمل الإرهابي؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا سائلا المولى -عزوجل- سرعة شفاء المصابين.

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