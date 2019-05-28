عمرو يوسف يهنئ شقيقه بعيد ميلاده.. ويكشف موقفا كوميديا بينهما

شارك الفنان عمرو يوسف صورة له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها مع شقيقه "علي"، وهما يرتديان الجلباب، مهنئًا الأخير بمناسبة عيد ميلاده اليوم.



وعلق عمرو يوسف على صورته مع شقيقه، موجهًا له رسالة فيها موقف كوميدي نادر حدث لهما وهما صغيران، إذ قال: "بمناسبة عيد ميلادك لازم تعرف الحقيقة .... احنا ملاقينكش علي باب جامع زي ما انا واختك كنا بنقنعك وانت صغير .. حبيبي كل سنة وانت طيب وناجح".



يذكر أن الفنان عمرو يوسف قدم العام الماضي مسلسل "طايع"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني، وشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي. وهو عمل من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، ومن إخراج عمرو سلامة.



